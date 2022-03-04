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Госдума разрешила вводить санкции против всех иностранцев, нарушающих права россиян

12:05 04.03.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Госдума на пленарном заседании в пятницу приняла в третьем чтении законопроект о возможности применения санкций против граждан любых иностранных государств и лиц без гражданства, нарушивших права россиян или совершивших в их отношении преступления. До этого такие санкции были предусмотрены только против граждан США.

Поправками расширяется действие принятого в 2012 году закона «О мерах воздействия на лиц, причастных к нарушениям основополагающих прав и свобод человека, прав и свобод граждан РФ». Согласно этому закону к американцам, причастным к «нарушениям основополагающих прав и свобод человека», преступлениям в отношении россиян, вынесению несправедливых приговоров или необоснованному юридическому преследованию россиян, могут применяться определенные рестрикции. Теперь они распространятся не только на американцев, но и на граждан любых иностранных государств и лиц без гражданства.

Это запрет на въезд в РФ, арест финансовых и иных активов, запрет на любые сделки с собственностью и инвестициями. Кроме того, деятельность юридических лиц, которые находятся под контролем иностранцев, нарушающих права россиян, в России может быть приостановлена, как и полномочия таких лиц в советах директоров и других органах управления организаций, зарегистрированных в РФ. Также может быть установлен запрет на распоряжение имуществом, находящимся на территории РФ.

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