Госдума ввела уголовную ответственность за фейки о действиях ВС РФ
13:05 04.03.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Госдума на заседании в пятницу единогласно приняла сразу во втором и в третьем чтении законопроект о введении уголовной ответственности за распространение ложной информации в отношении Вооруженных сил (ВС) РФ.
В Уголовном кодексе (УК) РФ появится статья 207.3 «Публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил Российской Федерации». По этой статье предусмотрено лишение свободы на срок до трех лет или штраф до 1,5 млн рублей. При этом, если при совершении преступления используется служебное положение или действия совершаются из корыстного побуждения, то предусматривается наказание от 5 до 10 лет лишения свободы или штраф до 5 млн рублей. Если фейковая информация повлекла тяжкие последствия, срок лишения свободы составит от 10 до 15 лет.
Госдума в пятницу также приняла во втором и сразу в третьем чтении законопроект о введении административной ответственности за дискредитацию Вооруженных сил РФ.
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