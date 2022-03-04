Как бы ни было тяжело, РФ продолжит свое развитие — Путин

14:15 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент РФ Владимир Путин заявил, что, как бы ни было тяжело, Россия продолжит свое развитие, будет укрепляться транспортная и логистическая инфраструктура по всей стране.

«Как бы ни было тяжело, сложно, мы обязательно продолжим наше развитие, будем укреплять транспортную и логистическую инфраструктуру на всем пространстве страны», — заявил президент на церемонии поднятия флага нового парома «Маршал Рокоссовский». Он сделал акцент на том, что это будет происходить «на Балтике, на наших арктических территориях и на Дальнем Востоке».