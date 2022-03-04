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РФ не отказывается от курса на денацификацию Украины — Песков

16:12 04.03.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Москва не отказывается от курса на денацификацию Украины, заявил журналистам в пятницу пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Нет, это не так», — сказал представитель Кремля. Таким образом он отреагировал на прозвучавшее в Киеве мнение, что Москва якобы отказалась от этого курса, поскольку слово «денацификация» не звучит на российско-украинских переговорах.

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