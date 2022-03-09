США обеспокоены тем, что РФ получит данные украинских биолабораторий - Антонов

08:00 Источник: Интерфакс

Соединенные Штаты боятся обвинений в нарушении Конвенции о запрещении биологического и токсинного оружия в случае доступа России к данным украинских биолабораторий, заявил во вторник посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов.



Ранее замгоссекретаря США по политическим вопросам Виктория Нуланд заявила: в Америке обеспокоены тем, что Россия в ходе проводимой спецоперации может получить доступ к материалам размещенных на Украине биологических лабораторий.



"Заявления представителя госдепартамента свидетельствуют о том, что США опасаются попадания хранящихся на указанных объектах патогенов в руки российских экспертов. В таком случае будет подтверждено нарушение Украиной и США Конвенции о запрещении биологического и токсинного оружия", - приводятся слова Антонова в фэйсбуке посольства.



Также Антонов подчеркнул, что Россия ждет от США объяснений по поводу заявления Китая о том, что "пентагон развернул 336 биолабораторий в 30 странах".



"Почему эти опасные объекты созданы за рубежом? Ждем честного и прямого ответа", - отметил посол.





