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США обеспокоены тем, что РФ получит данные украинских биолабораторий - Антонов

08:00 09.03.2022 Источник: Интерфакс

Соединенные Штаты боятся обвинений в нарушении Конвенции о запрещении биологического и токсинного оружия в случае доступа России к данным украинских биолабораторий, заявил во вторник посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов.

Ранее замгоссекретаря США по политическим вопросам Виктория Нуланд заявила: в Америке обеспокоены тем, что Россия в ходе проводимой спецоперации может получить доступ к материалам размещенных на Украине биологических лабораторий.

"Заявления представителя госдепартамента свидетельствуют о том, что США опасаются попадания хранящихся на указанных объектах патогенов в руки российских экспертов. В таком случае будет подтверждено нарушение Украиной и США Конвенции о запрещении биологического и токсинного оружия", - приводятся слова Антонова в фэйсбуке посольства.

Также Антонов подчеркнул, что Россия ждет от США объяснений по поводу заявления Китая о том, что "пентагон развернул 336 биолабораторий в 30 странах".

"Почему эти опасные объекты созданы за рубежом? Ждем честного и прямого ответа", - отметил посол.


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