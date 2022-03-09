США обеспокоены тем, что РФ получит данные украинских биолабораторий - Антонов
08:00 09.03.2022 Источник: Интерфакс
Ранее замгоссекретаря США по политическим вопросам Виктория Нуланд заявила: в Америке обеспокоены тем, что Россия в ходе проводимой спецоперации может получить доступ к материалам размещенных на Украине биологических лабораторий.
"Заявления представителя госдепартамента свидетельствуют о том, что США опасаются попадания хранящихся на указанных объектах патогенов в руки российских экспертов. В таком случае будет подтверждено нарушение Украиной и США Конвенции о запрещении биологического и токсинного оружия", - приводятся слова Антонова в фэйсбуке посольства.
Также Антонов подчеркнул, что Россия ждет от США объяснений по поводу заявления Китая о том, что "пентагон развернул 336 биолабораторий в 30 странах".
"Почему эти опасные объекты созданы за рубежом? Ждем честного и прямого ответа", - отметил посол.
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