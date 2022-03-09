МО РФ опубликовало оригинал секретного приказа о подготовке Киевом наступления на Донбасс

09:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Минобороны России опубликовало оригинал секретного приказа командующего национальной гвардией Украины от 22 января 2022 года о наступлении на Донбасс в марте этого года. Об этом сообщил журналистам официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

«Минобороны России публикует оригинал секретного приказа командующего национальной гвардией Украины генерал-полковника Николая Балана от 22 января 2022 года. Приказ „Об организации подготовки батальонной тактической группы 4-й бригады оперативного назначения для выполнения боевых (специальных) задач в операции объединенных сил в составе бригады вооруженных сил Украины“. Документ адресован начальникам северного киевского, южного одесского и западного территориальных управлений нацгвардии Украины», — сказал Конашенков.

Генерал подчеркнул, что «на документе присутствуют оригинальные подписи ответственных за выполнение задач должностных лиц командования нацгвардии Украины».

По его словам, «в приказе, доведенном до командования органов управления нацгвардии Украины, подробно расписан план подготовки одной из ударных группировок для наступательных действий в зоне так называемой „операции объединенных сил“ на Донбассе».

«Документом утверждается организационно-штатная структура батальонно-тактической группы 4-й бригады оперативного назначения нацгвардии, организация ее всестороннего обеспечения и переподчинения 80-й отдельной десантно-штурмовой бригаде Украины. Особо отмечу, что данное соединение десантно-штурмовых войск Украины с 2016 года натаскивалось американскими и британскими инструкторами по программам подготовки „натовского стандарта“ во Львове», — подчеркнул официальный представитель Минобороны.