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НОВОСТИ

В ЕП предложили принять меры против стран, поддерживающих Россию

10:20 09.03.2022

Европарламентарий от ФРГ Маркус Бухайт допустил возможность введения ряда ограничений против государств, поддерживающих спецоперацию России на Украине. С соответствующим предложением политик обратился к Еврокомиссии. RT ознакомился с документом.

«Какие меры против таких стран, как Куба, Сербия, Никарагуа и Венесуэла... Еврокомиссия намерена принять самостоятельно (например, немедленно блокировать средства) или предложить Совету ЕС (например, ввести торговые санкции)?» — спросил Бухайт у ЕК.

Также он поинтересовался, не считают ли в Еврокомиссии целесообразным приостановить переговоры с Белградом о подготовке к вступлению Сербии в Евросоюз.  RT

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