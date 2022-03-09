В ЕП предложили принять меры против стран, поддерживающих Россию

10:20

Европарламентарий от ФРГ Маркус Бухайт допустил возможность введения ряда ограничений против государств, поддерживающих спецоперацию России на Украине. С соответствующим предложением политик обратился к Еврокомиссии. RT ознакомился с документом.

«Какие меры против таких стран, как Куба, Сербия, Никарагуа и Венесуэла... Еврокомиссия намерена принять самостоятельно (например, немедленно блокировать средства) или предложить Совету ЕС (например, ввести торговые санкции)?» — спросил Бухайт у ЕК.

Также он поинтересовался, не считают ли в Еврокомиссии целесообразным приостановить переговоры с Белградом о подготовке к вступлению Сербии в Евросоюз. RT