Сбер начинает принимать заявки по программе льготного кредитования Банка России

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Сбер с 9 марта начинает принимать заявки клиентов малого и среднего предпринимательства (МСП) по программе льготного кредитования Банка России. Получить льготный кредит могут малые предприятия по ставке не выше 15% годовых, средние предприятия – не выше 13,5% годовых на срок до 1 года. Срок действия программы – до 30 декабря 2022 года.

«Сейчас для поддержки бизнеса разрабатывается и запускается сразу несколько государственных программ, и Сбер традиционно выступает проводником всех мер поддержки от государства к бизнесу, – отметил заместитель председателя правления Сбербанка Анатолий Попов. – Сегодня мы начинаем принимать заявки от предпринимателей по новой программе Банка России. Отмечу, что Банк России очень оперативно обеспечил запуск данной программы, предоставив оптимальный процесс работы и условия как для банков, так и для клиентов, что крайне важно в текущей ситуации».

Перечень отраслей по программе максимально широкий: исключениями являются только подакцизные виды деятельности, жилое строительство, компании финансовой сферы и предприятия, связанные с бизнесом, не имеющим статуса МСП.