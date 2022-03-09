0
0
590
НОВОСТИ

Сбер начинает принимать заявки по программе льготного кредитования Банка России

10:17 09.03.2022

Сбер с 9 марта начинает принимать заявки клиентов малого и среднего предпринимательства (МСП) по программе льготного кредитования Банка России. Получить льготный кредит могут малые предприятия по ставке не выше 15% годовых, средние предприятия – не выше 13,5% годовых на срок до 1 года. Срок действия программы – до 30 декабря 2022 года.

«Сейчас для поддержки бизнеса разрабатывается и запускается сразу несколько государственных программ, и Сбер традиционно выступает проводником всех мер поддержки от государства к бизнесу, – отметил заместитель председателя правления Сбербанка Анатолий Попов. – Сегодня мы начинаем принимать заявки от предпринимателей по новой программе Банка России. Отмечу, что Банк России очень оперативно обеспечил запуск данной программы, предоставив оптимальный процесс работы и условия как для банков, так и для клиентов, что крайне важно в текущей ситуации».

Перечень отраслей по программе максимально широкий: исключениями являются только подакцизные виды деятельности, жилое строительство, компании финансовой сферы и предприятия, связанные с бизнесом, не имеющим статуса МСП.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

20:15 09.03.2022
Инфляция в РФ с 26.02 по 04.03 ускорилась до 10,42% - МЭР
0
19
20:00 09.03.2022
Запрет на экспорт энергоносителей из РФ Венгрия вводить не будет
0
55
19:35 09.03.2022
ВСУ ведет непрерывный огонь по позиция ВС РФ и своим же гуманитарным коридорам - Минобороны РФ
0
87
19:25 09.03.2022
Курсы евро и доллара по итогам торгов на Мосбирже снова выросли
0
87
18:55 09.03.2022
Директор ВОЗ: Пандемия COVID-19 не закончится нигде, пока не закончится повсеместно
0
136
18:47 09.03.2022
Путин и Шольц по телефону обсудили варианты политико-дипломатических усилий по ситуации на Украине
0
170
17:47 09.03.2022
Андрей Воробьев: Очень приятно, что так много жителей Подмосковья хотят помочь людям в трудной жизненной ситуации
0
220
17:40 09.03.2022
Минобороны РФ примет меры, чтобы исключить попадание срочников на Украину
0
257
17:12 09.03.2022
Взимание подоходного налога с процентов по вкладам в РФ будет временно отменено
0
310
17:00 09.03.2022
Зеленский подписал закон о пожизненном заключении за госизмену на Украине
0
274

Возврат к списку