Лидеры ОАЭ и Саудовской Аравии не стали разговаривать с Байденом по телефону

11:20 Источник: Газета.Ru

Наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бин Салман и шейх ОАЭ Мухаммед бин Зайед отказались разговаривать с президентом США Джо Байденом по телефону и обсуждать с ним наращивание добычи нефти. Об этом сообщает РИА «Новости», ссылаясь на The Wall Street Journal.

Газета напомнила, что на минувшей неделе лидеры этих двух стран Ближнего Востока провели переговоры с президентами России и Украины Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским. По информации издания, Саудовская Аравия и ОАЭ собираются придерживаться плана, который одобрен возглавляемыми РФ Организацией стран-экспортеров нефти (ОПЕК) и группой производителей.

Как рассказали должностные лица, опрошенные WSJ, Абу-Даби и Эр-Рияд выразили беспокойство в связи со «сдержанной» реакцией Соединенных Штатов на ракетные удары хуситов в Йемене, а также возможным восстановлением иранского ядерного соглашения, которое якобы не учитывает озабоченности указанных двух государств в сфере безопасности.

По словам источников, Саудовская Аравия также желает, чтобы Вашингтон дал наследному принцу юридический иммунитет, так как в США ему грозит ряд судебных исков.

Ранее Байден объявил о запрете на импорт российских энергоносителей в Соединенные Штаты из-за событий на Украине. По его словам, Вашингтон понимает, что европейские союзники не смогут присоединиться к запрету на импорт энергоносителей из России.