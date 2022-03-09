Великобритания ввела запрет на экспорт авиационных и космических технологий в РФ

12:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Правительство Великобритании объявило о введении запрета на экспорт в Россию авиационной и космической продукции и технологий вследствие начатой Москвой спецоперации на Украине. Об этом говорится в распространенном в среду сообщении МИД Соединенного Королевства.

Кроме того, британским страховщикам будет запрещено предоставлять услуги российским контрагентам в указанных секторах экономики. При этом в Форин оффисе указали, что также «аннулируется покрытие существующих полисов», в результате чего страховые компании Великобритании «не будут иметь возможность» выплачивать компенсации по уже заключенным контрактам.