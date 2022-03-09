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НОВОСТИ

В Москве выявили 1 292 заразившихся коронавирусом за сутки

12:32 09.03.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в Москве увеличилось за сутки на 1 292 против 1 151 днем ранее, следует из данных, опубликованных на портале стопкоронавирус.рф в среду.

В относительном выражении прирост составил 0,05%. Всего в столице с начала пандемии выявили 2 714 926 случаев заражения.

Число умерших из-за болезни в столице возросло на 59 против 64 днем ранее, до 41 945.

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