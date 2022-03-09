В полиции подтвердили факт побега мужчины с оружием из ОМВД Таганрога

13:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Сотрудники полиции объявили в розыск Антона Иваницкого, сбежавшего с оружием из отделения полиции в Таганроге. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Ростовской области.

Ранее источник ТАСС сообщил, что мужчина, задержанный за кражу, завладел оружием и сбежал из отдела МВД России по городу Таганрогу. «Сотрудники полиции разыскивают уроженца города Санкт-Петербург Иваницкого Антона Сергеевича, 01.04.1983 года рождения. Полицейские обращаются с просьбой ко всем, кому что-либо известно о местонахождении разыскиваемого, сообщить в УМВД России по городу Таганрогу», — сказали в пресс-службе.