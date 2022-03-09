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«Уралкалий» потребует от Haas вернуть деньги за спонсорство за 2022 год

14:00 09.03.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Российский производитель удобрений «Уралкалий» намерен потребовать от команды «Формулы-1» Haas, разорвавшей с ним спонсорский контракт, возврата денег, может обратиться в суд за возмещением убытков, говорится в сообщении компании.

«Уралкалий», являвшийся титульным спонсором команды Uralkali Haas F1 Team, подтвердил получение уведомления от команды о расторжении спонсорского договора в одностороннем порядке «в связи с текущей геополитической ситуацией». «Уралкалий» планирует защищать свои интересы в соответствии с применимыми юридическими процедурами, в том числе оставляет за собой право инициировать судебное разбирательство и требовать возмещения существенных уплаченных за сезон 2022 года сумм и понесенных убытков. В связи с тем, что большая часть суммы за 2022 год по спонсорскому соглашению уже перечислена команде и соглашение прекращено Haas до первой гонки сезона-2022, обязательства Haas перед «Уралкалием» за 2022 год не исполнены. «Уралкалий» потребует незамедлительного возврата денежных средств», — отмечается в сообщении.

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