РФ заранее готовилась к санкциям Запада — Песков

14:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Западные санкции против России были ожидаемы, российские власти заблаговременно начали готовиться к ним. Об этом журналистам в среду заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Санкции были ожидаемыми, самые разные наборы санкций тщательно прорабатывались и обдумывались заранее», — сказал представитель Кремля. По его словам, «также заранее была начата подготовка к минимизации последствий от таких различных наборов санкций».