Налог на роскошь будут брать с авто дороже 10 млн рублей

16:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Планка стоимости автомобилей, с которых берется налог на роскошь, будет поднята с 3 млн до 10 млн рублей.Об этом заявил премьер-министр России Михаил Мишустин на заседании правительства.

«Еще одно решение касается автомобилистов. Предлагается снизить число тех, кому придется платить повышенный транспортный налог. Теперь он будет считаться с 10 млн рублей, а не с 3 млн рублей, как это было раньше. Работать такая норма станет уже с текущего года», — сказал он.