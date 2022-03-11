Компания McDonald`s продолжит выплачивать зарплаты сотрудникам во время логистического простоя

14:00

Представители McDonald's заявили, что причиной временной приостановки работы компании в РФ с 14 марта станут логистические сложности. Обслуживание клиентов будет временно приостановлено на предприятиях сети по всей России, при этом российский офис продолжит работать в прежнем режиме. «К сожалению, на данный момент McDonald's в России не может гарантировать бесперебойную работу основных направлений, поддержание ключевого ассортимента в предприятиях сети и высокие стандарты качества, к которым привыкли гости», - отмечают в McDonald's.

При этом сообщается, что компании придется тратить до 50 млн долларов в месяц, чтобы обеспечить выполнение всех обязательств компании перед сотрудниками и поставщиками.

По данным компании, в системе McDonald's в РФ работают более 62 тыс. человек, еще около 100 тыс. трудятся на предприятиях поставщиков. «Все работники, как корпоративные, так на предприятиях франчайзи, остаются в компании и продолжат получать полную заработную плату, основанную на среднемесячном годовом доходе", - сообщает пресс-служба компании, отмечая, что будут также сохранены все социальные льготы и гарантии, предоставляемые компанией своим сотрудникам.