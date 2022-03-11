Есть определенные позитивные сдвиги в российско-украинских переговорах, заявил Путин
15:12 11.03.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Определенные позитивные сдвиги наблюдаются в переговорах России и Украины, которые идут практически ежедневно. Об этом заявил президент России Владимир Путин на встрече с белорусским коллегой Александром Лукашенко в пятницу.
«Я безусловно проинформирую вас и о ситуации на украинском направлении, прежде всего о том, как идут сейчас переговоры, которые проводятся сейчас практически на ежедневной основе. Там есть определенные позитивные сдвиги, как мне доложили переговорщики с нашей стороны. Расскажу вам обо всем этом поподробнее», — сказал Путин.
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