Есть определенные позитивные сдвиги в российско-украинских переговорах, заявил Путин

15:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Определенные позитивные сдвиги наблюдаются в переговорах России и Украины, которые идут практически ежедневно. Об этом заявил президент России Владимир Путин на встрече с белорусским коллегой Александром Лукашенко в пятницу.

«Я безусловно проинформирую вас и о ситуации на украинском направлении, прежде всего о том, как идут сейчас переговоры, которые проводятся сейчас практически на ежедневной основе. Там есть определенные позитивные сдвиги, как мне доложили переговорщики с нашей стороны. Расскажу вам обо всем этом поподробнее», — сказал Путин.