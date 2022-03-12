США ввели санкции в отношении Вячеслава Володина и Геннадия Зюганова
08:30 12.03.2022 Источник: Газета.Ru
Министерство финансов США ввели санкции в отношении спикера Государственной думы Вячеслава Володина, председателя КПРФ Геннадия Зюганова. Об этом пишет РИА «Новости», ссылаясь на заявление ведомства. Как сообщается, в санкционный список также внесли десять депутатов Госдумы.
Кроме того, под новые ограничения попал миллиардер Виктор Вексельберг, который уже находится в санкционном перечне. Теперь заблокированы самолет и яхта бизнесмена.
Также в список включены десять членов правления банка ВТБ.
Недавно пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что США рассчитывают, что введенные против России финансовые санкции изменят планы руководства РФ и остановят конфликт на Украине.
Ранее Белый дом объявил о санкциях в отношении пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова и 19 бизнесменов из России, а также еще 47 связанных с ними граждан.
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