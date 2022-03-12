Глава Instagram считает неправильным решение о блокировке соцсети в России

08:40 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Глава американской социальной сети Instagram Адам Моссери подтвердил, что она будет заблокирована на территории РФ в понедельник, 14 марта. Соответствующее заявление он опубликовал в пятницу в Twitter.

"В понедельник Instagram будет заблокирован в России", - указал Моссери, назвав такое решение неправильным. По его мнению, блокировка социальной сети "лишит 80 млн пользователей в России связи друг с другом и с остальным миром". Он также утверждал, что примерно 80% пользователей в России подписаны на аккаунты за пределами страны.

Роскомнадзор в пятницу принял решение о завершении процедуры введения ограничений на доступ к Instagram в полночь 14 марта. В ведомстве пояснили, что приняли такое решение, поскольку активным пользователям Instagram "потребуется время для переноса своих фото- и видеоматериалов в другие социальные сети, уведомления своих контактов и подписчиков". Роскомнадзор решил ограничить доступ к Instagram в связи с распространением призывов к совершению насильственных действий в отношении россиян, в том числе военнослужащих.

Ранее Генеральная прокуратура России потребовала признать компанию Meta Platforms Inc., в которую входят соцсети Facebook, Instagram и мессенджер WhatsApp, экстремистской организацией и запретить ее деятельность в РФ. Кроме того, в связи с наличием признаков преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 205.2 УК РФ ("Пропаганда терроризма") и ч. 2 ст. 282 УК РФ ("Возбуждение ненависти и вражды с угрозой применения насилия"), Генпрокуратурой в Следственный комитет РФ направлены материалы для решения вопроса об уголовном преследовании.

В Генпрокуратуре сообщили, что, согласно данным, подтвержденным заявлением пресс-секретаря Meta Platforms Энди Стоуна от 11 марта, в свете событий на Украине компания временно снимает в своих социальных сетях запрет для жителей ряда стран на размещение информации, содержащей призывы к насилию против российских граждан, в том числе военнослужащих.