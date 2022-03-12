Байден лично запретил передачу Украине МИГ-29 - WSJ
08:50 12.03.2022 Источник: Газета.Ru
Президент США Джо Байден лично запретил передачу польских МИГ-29 Украине, пишет Wall Street Journal.
По информации издания, американский лидер наложил вето на доставку истребителей, чтобы не спровоцировать президента России Владимира Путина и не допустить эскалации.
Ранее сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский обратился к американским конгрессменам с просьбой расширить список поставляемых Украине вооружений. Конгрессмены предложили вариант с поставками легких истребителей МиГ-29 и штурмовиков Су-25 из Польши — взамен, Польша может получить от Соединенных Штатов истребители F-16. Газета.Ru
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