0
0
195
НОВОСТИ

РФ пошла на беспрецедентные шаги по поддержке экономики Белоруссии — Эйсмонт

09:00 12.03.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Россия по итогам переговоров президентов Белоруссии и РФ Александра Лукашенко и Владимира Путина в пятницу пошла на беспрецедентные шаги по поддержке экономики Белоруссии. Об этом сообщила пресс-секретарь белорусского лидера Наталья Эйсмонт по итогам переговоров в Москве.

«Как заявил президент Беларуси по окончании переговоров, Россия пошла на серьезнейшие и беспрецедентные шаги по поддержке экономики нашей страны», — заявила Эйсмонт, ее слова приводит агентство БелТА.

По ее словам, в развитие договоренностей президентов в понедельник переговоры в Москве проведут правительственные делегации и «выработают конкретные решения по всем обсуждавшимся вопросам».

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

10:00 12.03.2022
Минфин США разрешил находящимся в РФ американцам провозить в Россию долларовые банкноты
0
39
09:30 12.03.2022
Два человека погибли при взрыве газа в девятиэтажке в Воронеже
0
99
08:50 12.03.2022
Байден лично запретил передачу Украине МИГ-29 - WSJ
0
176
08:40 12.03.2022
Глава Instagram считает неправильным решение о блокировке соцсети в России
0
203
08:30 12.03.2022
США ввели санкции в отношении Вячеслава Володина и Геннадия Зюганова
0
197
22:40 11.03.2022
Компания Meta попыталась "внести ясность" относительно своих действий
0
785
20:35 11.03.2022
Вслед за евро, в Россию запрещено поставлять наличные доллары
0
1123
20:30 11.03.2022
Андрей Воробьев: Строительство социальной инфраструктуры является безусловным приоритетом
0
642
20:10 11.03.2022
Рубль 11 марта смог умеренно укрепиться к бивалютной корзине
0
951
19:30 11.03.2022
Власти США считают, что водку и алмазы из РФ Америке больше покупать не следует
0
826

Возврат к списку