РФ пошла на беспрецедентные шаги по поддержке экономики Белоруссии — Эйсмонт
09:00 12.03.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Россия по итогам переговоров президентов Белоруссии и РФ Александра Лукашенко и Владимира Путина в пятницу пошла на беспрецедентные шаги по поддержке экономики Белоруссии. Об этом сообщила пресс-секретарь белорусского лидера Наталья Эйсмонт по итогам переговоров в Москве.
«Как заявил президент Беларуси по окончании переговоров, Россия пошла на серьезнейшие и беспрецедентные шаги по поддержке экономики нашей страны», — заявила Эйсмонт, ее слова приводит агентство БелТА.
По ее словам, в развитие договоренностей президентов в понедельник переговоры в Москве проведут правительственные делегации и «выработают конкретные решения по всем обсуждавшимся вопросам».
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