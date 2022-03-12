РФ пошла на беспрецедентные шаги по поддержке экономики Белоруссии — Эйсмонт

09:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Россия по итогам переговоров президентов Белоруссии и РФ Александра Лукашенко и Владимира Путина в пятницу пошла на беспрецедентные шаги по поддержке экономики Белоруссии. Об этом сообщила пресс-секретарь белорусского лидера Наталья Эйсмонт по итогам переговоров в Москве.

«Как заявил президент Беларуси по окончании переговоров, Россия пошла на серьезнейшие и беспрецедентные шаги по поддержке экономики нашей страны», — заявила Эйсмонт, ее слова приводит агентство БелТА.

По ее словам, в развитие договоренностей президентов в понедельник переговоры в Москве проведут правительственные делегации и «выработают конкретные решения по всем обсуждавшимся вопросам».