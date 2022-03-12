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Два человека погибли при взрыве газа в девятиэтажке в Воронеже

09:30 12.03.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Два человека погибли в результате взрыва газа в девятиэтажном жилом доме в Воронеже. Об этом сообщили в субботу в региональном управлении МЧС России.

«В 03:31 мск поступило сообщение о взрыве газовоздушной смеси в многоквартирном девятиэтажном жилом двенадцатиподъездном панельном доме по адресу: г. Воронеж, ул. Хользунова, 88, с последующим горением. Из дома эвакуировано 113 человек, из них 27 человек в масках спасаемого. Предварительно, двое погибших в квартире, где произошло обрушение», — говорится в сообщении.

Как добавили в региональном управлении МЧС, по предварительным данным, из-за взрыва ГВС произошло обрушение межэтажных перекрытий третьего и четвертого этажей на площади порядка 20 кв. м, наблюдалось горение на площади 120 кв. м. В 05:13 мск открытое горение было ликвидировано, идет проливка конструкций.

«Там особых завалов нет, только в одной комнате межкомнатные перекрытия рухнули», — сказал ТАСС руководитель пресс-службы регионального ГУ МЧС России Сергей Хренов на вопрос, могут ли находиться люди под завалами.

Как сообщил в своем телеграм-канале мэр Воронежа Вадим Кстенин, власти создали пункт временного размещения в ближайшей школе. В пресс-службе мэрии добавили, что Кстенин также поручил оперативно провести экспертизу конструктивных элементов дома, организовать проведение работ по устранению последствий взрыва.

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