Минфин США разрешил находящимся в РФ американцам провозить в Россию долларовые банкноты

10:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Министерство финансов США разрешило находящимся в России американцам провозить в РФ долларовые банкноты и использовать их на ее территории. Об этом говорится в распространенной ведомством в пятницу специальной генеральной лицензии.

Ранее президент США Джо Байден запретил «экспорт, реэкспорт, продажу или поставки из США или американскими лицами, где бы они ни находились, долларовых банкнот правительству РФ или любому лицу, находящемуся в РФ».

Генлицензия Минфина делает исключение из этого положения указа для «физических лиц, являющихся гражданами США, находящимися на территории Российской Федерации» для их расходов «на территории Российской Федерации, включая оплату жилья, приобретение товаров или услуг для личного пользования, уплату налогов или сборов, приобретение или получение разрешений, лицензий или коммунальных услуг». На прошлой неделе Госдепартамент США призвал американцев немедленно покинуть территорию РФ.