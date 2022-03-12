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США пытаются демонизировать РФ, утверждая, что она может применить химоружие — Антонов

10:30 12.03.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Бездоказательные утверждения американской стороны о возможности применения Россией химического оружия на Украине являются очередной попыткой демонизировать РФ. Об этом заявил в пятницу посол РФ в США Анатолий Антонов, комментируя соответствующие высказывания руководителя пресс-службы Госдепартамента Неда Прайса.

«Грош цена подобным обвинениям. Американский чиновник, как всегда, не удосужился привести ни одного доказательства. Это очередная попытка демонизировать нашу страну», — приводятся слова Антонова в телеграм-канале посольства.

«В свою очередь Россия 10 и 11 марта распространила документ о возможных химпровокациях на Украине в ОЗХО и Совете Безопасности ООН. Там детально изложены сценарии возможного использования токсичных химикатов украинскими радикалами, подготовленные под контролем представителей американских спецслужб, — продолжил дипломат. — Наша страна в отличие от США еще в 2017 году ликвидировала все имеющиеся запасы боевых отравляющих веществ. Этот факт документально подтвержден ОЗХО. Спорить с этим бессмысленно».

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