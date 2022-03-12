Роскосмос направляет партнерам по МКС требования снять с предприятий госкорпорации санкции
11:00 12.03.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Роскосмос направляет письменные обращения партнерам по проекту Международной космической станции (МКС), чтобы они сняли с предприятий госкорпорации санкции, которые являются незаконными. Об этом в субботу сообщил генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин.
«Государственная корпорация по космической деятельности „Роскосмос“ направляет письменные обращения партнерам по Международной космической станции — руководству Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства (National Aeronautics and Space Administration, NASA) Канадского космического агентства (Canadian Space Agency, CSA) и Европейского космического агентства (European Space Agency, ESA; Agence spatiale européenne, ASE) с требованием снять с наших предприятий незаконные санкции», — написал Рогозин в своем телеграм-канале.
НОВОСТИ
- 12:30 12.03.2022
- В Москве выявили 1 655 заразившихся коронавирусом за сутки
- 12:00 12.03.2022
- ВС РФ вывели из строя почти 3,5 тыс. военных объектов Украины с начала операции — МО РФ
- 11:30 12.03.2022
- В России выявили 48 154 случая заражения коронавирусом за сутки
- 11:20 12.03.2022
- Марафон фильмов про Бонда пройдет на телеканале ТВ-3
- 10:30 12.03.2022
- США пытаются демонизировать РФ, утверждая, что она может применить химоружие — Антонов
- 10:00 12.03.2022
- Минфин США разрешил находящимся в РФ американцам провозить в Россию долларовые банкноты
- 09:30 12.03.2022
- Два человека погибли при взрыве газа в девятиэтажке в Воронеже
- 09:00 12.03.2022
- РФ пошла на беспрецедентные шаги по поддержке экономики Белоруссии — Эйсмонт
- 08:50 12.03.2022
- Байден лично запретил передачу Украине МИГ-29 - WSJ
- 08:40 12.03.2022
- Глава Instagram считает неправильным решение о блокировке соцсети в России
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать