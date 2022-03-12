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Роскосмос направляет партнерам по МКС требования снять с предприятий госкорпорации санкции

11:00 12.03.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Роскосмос направляет письменные обращения партнерам по проекту Международной космической станции (МКС), чтобы они сняли с предприятий госкорпорации санкции, которые являются незаконными. Об этом в субботу сообщил генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин.

«Государственная корпорация по космической деятельности „Роскосмос“ направляет письменные обращения партнерам по Международной космической станции — руководству Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства (National Aeronautics and Space Administration, NASA) Канадского космического агентства (Canadian Space Agency, CSA) и Европейского космического агентства (European Space Agency, ESA; Agence spatiale européenne, ASE) с требованием снять с наших предприятий незаконные санкции», — написал Рогозин в своем телеграм-канале.

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