В России выявили 48 154 случая заражения коронавирусом за сутки

11:30 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 48 154, до 17 290 197, сообщили в субботу журналистам в федеральном оперативном штабе по борьбе с инфекцией. В абсолютном выражении прирост стал минимальным с 20 января, в относительном он составил 0,28%.

Число случаев выздоровления после заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 156 851, до 15 351 778. Днем ранее в штабе заявляли о 151 210 вылечившихся.

Число летальных исходов из-за коронавируса в России возросло за сутки на 630, до 360 215. Днем ранее было выявлено 674 смерти.