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В Москве выявили 1 655 заразившихся коронавирусом за сутки

12:30 12.03.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в Москве увеличилось за сутки на 1 655 против 2 102 днем ранее, следует из данных, опубликованных на портале стопкоронавирус.рф в субботу.

В относительном выражении прирост составил 0,06%. Всего в столице с начала пандемии выявили 2 719 898 случаев заражения.

Число умерших из-за новой болезни в столице возросло на 52 против 58 днем ранее, до 42 112. Прирост оказался минимальным с 22 сентября 2021 года.

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