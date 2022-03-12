Инициативы РФ по гарантиям безопасности уже не в силе, изменилась конфигурация — Рябков

13:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Предложения России по гарантиям безопасности, направленные США и НАТО, уже не в силе, поскольку полностью изменилась конфигурация ситуации. Об этом заявил в субботу заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков в эфире Первого канала.

Отвечая на вопрос, остаются ли в силе предложения Москвы по гарантиям безопасности, направленные США и НАТО, Рябков отметил, что «не стал бы говорить о том, что предложения такого рода остаются в силе».

«Все же полностью изменилась конфигурация, сейчас ситуация радикально иная. И вопрос состоит в том, чтобы обеспечить достижение тех целей, которые поставлены нашим руководством перед специальной военной операцией», — указал замминистра.