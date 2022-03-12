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В офисе Зеленского призвали жителей Украины выйти на работу

16:00 12.03.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Советник руководителя офиса президента Украины Алексей Арестович в субботу призвал жителей западных и центральных регионов страны выйти на работу, чтобы запустить экономику.

«Вам не кажется, что на Западной и в Центральной Украине пора выходить из режима праздника непослушания и запускать экономику? Малую хотя бы. Магазины маленькие, предприятия маленькие, другие рабочие места и так далее. Потому что мы 17-й день прыгаем радостно, как маленькие дети, у которых взрослые ушли, и можно ничего не делать. Но если мы так будем продолжать, то в экономике наступит швах», — заявил он в видеообращении, которое опубликовал на странице в «Фейсбуке».

Если не наладить нормальную жизнь в тылу, то социальный кризис начнет превращаться в политический, считает Арестович.

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