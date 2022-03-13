Трамп заявил, что в 2024 году республиканцы вернут себе Белый дом

09:40 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Представители Республиканской партии вернут себе власть в США на президентских выборах в 2024 году, заявил в субботу бывший президент США Дональд Трамп, выступая перед своими сторонниками в городе Флоренс (штат Южная Каролина), трансляция которой велась на телеканале «Ньюсмакс».



«В этом году мы собираемся вернуть себе Палату представителей и Сенат [Конгресса США], а в 2024 году мы вернем себе прекрасный Белый дом», — сказал он.



Бывший глава Белого дома напрямую не заявил, что собирается баллотироваться лично, однако сказал, что он «выиграл дважды» и «теперь нам, может, придется баллотироваться снова».



