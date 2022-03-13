Основателя ChronoPay Врублевского арестовали в Москве по решению суда
11:10 13.03.2022 Источник: Интерфакс
"Постановлением суда в отношении Врублевского избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком до 11 мая 2022 года", - сообщили в суде в субботу.
Защита Врублевского просила суд отказать следствию.
Врублевскому предъявлено обвинение в особо крупном мошенничестве и краже (ч. 4 ст. 159 УК РФ, п. "а" ч. 4 ст. 158).
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