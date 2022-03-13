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НОВОСТИ

Основателя ChronoPay Врублевского арестовали в Москве по решению суда

11:10 13.03.2022 Источник: Интерфакс

Мещанский суд Москвы по ходатайству следствия арестовал основателя международной процессинговой компании ChronoPay Павла Врублевского, обвиняемого в мошенничестве и краже, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе суда.

"Постановлением суда в отношении Врублевского избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком до 11 мая 2022 года", - сообщили в суде в субботу.

Защита Врублевского просила суд отказать следствию.

Врублевскому предъявлено обвинение в особо крупном мошенничестве и краже (ч. 4 ст. 159 УК РФ, п. "а" ч. 4 ст. 158).

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