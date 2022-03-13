Более 81 тысячи украинских беженцев зарегистрировали в Чехии - агентство

12:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Чешская полиция по делам иностранцев с 24 февраля официально зарегистрировала 81 324 беженца с Украины. Об этом сообщило в воскресенье информационное агентство ЧТК.



Только за 12 марта полиция зарегистрировала 3 231 украинского беженца. Получившим регистрацию в республике предоставляются различные виды социальной поддержки.



По данным ЧТК, с 24 февраля отмечается резкое увеличение выдачи специальных виз, предусматривающих возможность регистрации в полиции по делам иностранцев и получения статуса беженца. С конца февраля такие визы получили более 142 500 жителей Украины, включая проживающих в этой стране граждан третьих стран, вынужденных искать убежища за рубежом. Только за субботу было выдано 9 516 таких виз.



