Карту "МИР" UnionPay для оплаты покупок готовы оформить более трети россиян - опрос
13:20 13.03.2022 Источник: Интерфакс
Согласно результатам исследования, чаще всего такую карту готовы завести сограждане с доходом от 80 тысяч рублей в месяц.
Опрос показал, что российские мужчины в большей мере, чем женщины, готовы обзавестись этой картой - 39% и 28% респондентов, соответственно.
В свою очередь, 37% сограждан не собираются оформлять такую карту, более четверти россиян (28%) пока не определились, отмечают в SuperJob.ru.
Опрос был проведён 9-10 марта 2022 года среди 1600 респондентов в возрасте от 18 лет, представляющих экономически активное население России, в 376 населённых пунктах РФ, во всех федеральных округах.
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