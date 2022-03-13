Президент Армении принес присягу и вступил в должность
13:10 13.03.2022 Источник: Интерфакс
В церемонии инаугурации приняли участие премьер Армении Никол Пашинян, представители правящей партии, Католикос всех армян.
Хачатурян был избран на пост президента 3 марта в ходе второго тура голосования. Он был единственным кандидатом, за него проголосовали лишь представители правящей фракции "Гражданский договор". Оппозиция выборы бойкотировала.
Представители парламентской оппозиции также не приняли участия в церемонии инаугурации президента.
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