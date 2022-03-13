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НОВОСТИ

Президент Армении принес присягу и вступил в должность

13:10 13.03.2022 Источник: Интерфакс

Избранный на пост президента Армении Ваагн Хачатурян в воскресенье на специальном заседании парламента принес присягу и вступил в должность, передал корреспондент "Интерфакса".

В церемонии инаугурации приняли участие премьер Армении Никол Пашинян, представители правящей партии, Католикос всех армян.

Хачатурян был избран на пост президента 3 марта в ходе второго тура голосования. Он был единственным кандидатом, за него проголосовали лишь представители правящей фракции "Гражданский договор". Оппозиция выборы бойкотировала.

Представители парламентской оппозиции также не приняли участия в церемонии инаугурации президента.

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