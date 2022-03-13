Президент Армении принес присягу и вступил в должность

13:10 Источник: Интерфакс

Избранный на пост президента Армении Ваагн Хачатурян в воскресенье на специальном заседании парламента принес присягу и вступил в должность, передал корреспондент "Интерфакса".



В церемонии инаугурации приняли участие премьер Армении Никол Пашинян, представители правящей партии, Католикос всех армян.



Хачатурян был избран на пост президента 3 марта в ходе второго тура голосования. Он был единственным кандидатом, за него проголосовали лишь представители правящей фракции "Гражданский договор". Оппозиция выборы бойкотировала.



Представители парламентской оппозиции также не приняли участия в церемонии инаугурации президента.



