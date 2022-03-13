В Туркмении продолжает подсчет голосов на президентских выборах - ЦИК
14:40 13.03.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
«На данный момент идет подсчет голосов и обработка протоколов голосования. Некоторые избирательные участки за рубежом закрылись только сегодня, — сказал он. — Поэтому для подведения итогов, для тщательной проверки требуется немного времени. Думаю, предварительные итоги можно будет огласить на заседании Центризбиркома, которое планируется провести завтра, а уже окончательные итоги мы огласим в порядке, предусмотренном избирательным законодательством Туркменистана».
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