Из-за санкций заморожена половина золотовалютных резервов Банка России - Силуанов
14:50 13.03.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
«Это примерно половина этих резервов, которые у нас были. У нас общий объем резервов около 640 млрд долларов, около 300 млрд резервов теперь находится в состоянии, в котором мы не можем их использовать», — сказал он, отвечая на вопросы журналиста Павла Зарубина.
Министр добавил, что часть российских золотовалютных резервов находится в китайской валюте. При этом западные страны сейчас оказывают давление на Китай с тем, чтобы ограничить с ним торговлю. «Безусловно, оказывается давление на то, чтобы ограничить доступ к тем резервам, которые размещены у нас в юанях. Ну, я думаю, что наши партнерские отношения с Китаем позволят все-таки нам сохранить то сотрудничество, которого мы достигли, и не только сохранить, но и преумножить его в условиях, когда западные рынки закрываются», — отметил Силуанов.
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