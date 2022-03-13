Из-за санкций заморожена половина золотовалютных резервов Банка России - Силуанов

14:50 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Половина золотовалютных резервов Банка России заморожены из-за санкций. Об этом заявил глава Минфина РФ Антон Силуанов в эфире телеканала «Россия-1» в интервью программе «Москва. Кремль. Путин».



«Это примерно половина этих резервов, которые у нас были. У нас общий объем резервов около 640 млрд долларов, около 300 млрд резервов теперь находится в состоянии, в котором мы не можем их использовать», — сказал он, отвечая на вопросы журналиста Павла Зарубина.



Министр добавил, что часть российских золотовалютных резервов находится в китайской валюте. При этом западные страны сейчас оказывают давление на Китай с тем, чтобы ограничить с ним торговлю. «Безусловно, оказывается давление на то, чтобы ограничить доступ к тем резервам, которые размещены у нас в юанях. Ну, я думаю, что наши партнерские отношения с Китаем позволят все-таки нам сохранить то сотрудничество, которого мы достигли, и не только сохранить, но и преумножить его в условиях, когда западные рынки закрываются», — отметил Силуанов.



