Макрон и Байден в ходе телефонной беседы договорились об ужесточении санкций против РФ

09:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент Франции Эмманюэль Макрон провел в воскресенье вечером телефонный разговор со своим американским коллегой Джо Байденом. Как проинформировала пресс-служба Елисейского дворца, лидеры договорились об усилении антироссийских рестрикций.

«Главы двух государств условились ужесточить уже принятые в отношении России санкции, предоставить поддержку Украине и совместно принять все полезные инициативы для прекращения боевых действий», — указывается в сообщении.