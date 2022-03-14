Австралия объявила о санкциях в отношении 33 бизнесменов из РФ — Bloomberg

09:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Правительство Австралии объявило о введении новых санкций в отношении 33 российских предпринимателей и их ближайших родственников. Об этом сообщило в понедельник агентство Блумберг со ссылкой на министра иностранных дел Марис Пейн.

В число попавших в санкционные списки вошли владелец футбольного клуба «Челси» Роман Абрамович, глава «Газпрома» Алексей Миллер, председатель совета директоров банка «Россия» Дмитрий Лебедев, глава Ростеха Сергей Чемезов, руководитель «Транснефти» Николай Токарев, председатель ВЭБ.РФ Игорь Шувалов и глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев.