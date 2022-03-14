Упавший в Загребе беспилотник нес авиабомбу весом 120 кг, она взорвалась в воронке — ТВ

09:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Упавший в столице Хорватии беспилотный летательный аппарат нес авиабомбу весом 120 кг, которая взорвалась в образовавшейся после удара о землю воронке. Об этом сообщило национальное телевидение Ха-эр-тэ со ссылкой на источник в министерстве обороны республики.

По его словам, следы, обнаруженные на беспилотнике, свидетельствуют о том, что вес бомбы мог составлять до 120 кг. «Но когда беспилотник упал на мягкую землю, взрыв произошел под землей. Если бы она (бомба — прим. ТАСС) ударилась об асфальт или бетон, последствия были бы катастрофическими», — отметил источник в военном ведомстве.