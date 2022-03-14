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НОВОСТИ

Россия возобновляет авиасообщение с Китаем и Индонезией

10:32 14.03.2022 Источник: РБК

Россия с 14 марта восстанавливает авиасообщение с Индонезией и Китаем. Также будет увеличено число рейсов в Армению, Вьетнам, Таиланд и на Мальдивы на взаимной основе.

Такое решение приняли в оперштабе по борьбе с коронавирусом в конце февраля.  РБК

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