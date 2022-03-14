Вступление НАТО в конфликт вокруг Украины чревато третьей мировой войной — Мишель

12:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Вступление НАТО в конфликт вокруг Украины может обернуться началом третьей мировой войны. Такое мнение выразил председатель Евросовета Шарль Мишель в опубликованном в понедельник интервью газете «Паис».

«Мы делаем все возможное, чтобы не усугублять конфликт, — утверждал он. — Россия — ядерная держава, и мы прекрасно понимаем, что если этот конфликт превратится в [конфликт] НАТО против России, то мы придем к третьей мировой войне».

«Я нахожусь в постоянном контакте с [президентом Украины] Владимиром Зеленским, — уточнил Мишель. — Это правда, что он хотел большего. Но расширение [ЕС] — это деликатный вопрос, по которому не все европейские страны имеют одинаковое мнение». «Мы также должны принимать во внимание страны, с которыми уже начался процесс вступления, — добавил глава Евросовета. — Мы должны поддерживать наших партнеров, которые смотрят в свободный мир». «Соглашения об ассоциации имеют огромный потенциал, который недооценивается», — подчеркнул он.