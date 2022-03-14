Над Донецком сбита ракета «Точка-У» ВС Украины, есть погибшие после падения обломков

12:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Обломки сбитой ракеты, выпущенной из комплекса «Точка-У», рухнули в понедельник в центре Донецка около Дома правительства. Как передает корр. ТАСС, в результате падения обломков есть погибшие.

На месте работают пожарные расчеты, прибывают кареты скорой помощи. Часть обломков упала возле библиотеки имени Крупской и на улицу Университетская, там же загорелся автомобиль. В домах выбило стекла. Разрушения и в магазинах, которые находятся в жилых домах на первых этажах.

Мэр города Алексей Кулемзин уже подтвердил факт уничтожения ракеты.