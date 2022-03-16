Турция больше не рассматривает возможность покупки ЗРК Patriot у США
13:20 14.03.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Турция перестала рассматривать возможность приобретения у США ЗРК Patriot («Пэтриот»). Об этом сообщил в понедельник глава Управления оборонной промышленности Турции Исмаил Демир.
«В настоящее время нет запроса по ЗРК Patriot. С точки зрения нашей оборонной промышленности, мы закрыли эту страницу», — приводит его слова газета «Сабах».
Кроме того, по словам Демира, реализация контракта на приобретение Анкарой у Москвы ЗРС С-400 «продолжается без каких-либо проблем».
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