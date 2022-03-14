Германия подготовлена к возможному прекращению поставок газа из России — Минэкономики

15:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Германия подготовлена к гипотетическому сценарию, при котором Россия со своей стороны прекратит поставки газа в Европу. С таким утверждением выступил в понедельник на брифинге представитель министерства по делам экономики и защиты климата ФРГ.

«Мы к этому подготовлены», — сказал он, назвав гипотетической ситуацию, при которой Россия в одностороннем порядке оставит поставки. Тем не менее в Минэкономики ФРГ считают, что «в кратко- и среднесрочной перспективе» снабжение Германии будет обеспечено.