ЕС не позволит платить за российский газ в рублях - фон дер Ляйен

09:00

Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что ЕС не позволит платить за газ российскими рублями. Об этом сообщает Reuters.

«Это было бы попыткой обойти санкции. Мы не позволим обойти наши ограничения», — заявила фон дер Ляйен. Она назвала такой вариант развития событий неприемлемым. RT