Япония расширила санкции в отношении РФ, включив в список 25 физлиц и 81 организацию
09:05 25.03.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Япония расширила санкции в отношении России из-за ситуации на Украине и проводимой в настоящее время военной операции. Об этом сообщил в пятницу МИД Японии.
В список включены еще 25 россиян, включая главу ВЭБ.РФ Игоря Шувалова, а также родственников российских чиновников и бизнесменов. В частности, речь идет о детях пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова (Елизавете и Николае — прим. ТАСС) и его супруге Татьяне Навке. Также в список добавлены родственники секретаря Совета безопасности РФ Николая Патрушева и первого замруководителя Администрации президента РФ Сергея Кириенко. В отношении них применяются ряд рестрикций, включая заморозку активов.
Также Япония ввела дополнительные экспортные санкции, расширив перечень попавших под ограничения компаний и организаций с 49 до 130. В него попали судостроительные компании, производители электроники и техники, включая Амурский судостроительный завод и «Российские космические системы». В начале марта в него также были включены АО «Рособоронэкспорт», Ростех, ФСБ и СВР и другие.
Кроме того, власти Японии сегодня объявили о введении запрета на экспорт в Россию предметов роскоши. На данный момент список таких предметов не утвержден. Его предполагается обнародовать в ближайшее время.
Япония ранее обнародовала несколько пакетов санкций в отношении РФ из-за ситуации вокруг Украины. Под индивидуальные санкции попали более 100 человек, включая представителей руководства страны, чиновников и бизнесменов. В список запрещенных к экспорту товаров и технологий попали 300 наименований, среди которых полупроводники, оборудование для обеспечения морской и авиационной безопасности, телекоммуникационное оборудование, средства связи, продукция военного назначения, включая оружие, программное обеспечение, нефтеперерабатывающее оборудование. Помимо этого, Япония заморозила активы банка «Открытие», Новикомбанка, Совкомбанка, ВТБ, банка «Россия», Промсвязьбанка и ВЭБ.РФ.
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