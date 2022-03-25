Запущенная КНДР МБР способна достичь любой точки США — Минобороны Японии

09:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Испытанная КНДР 24 марта межконтинентальная баллистическая ракета при обычной траектории запуска способна преодолеть расстояние более 15 тыс. км и достичь любой точки на территории США, включая Восточное побережье. Об этом заявил в пятницу на пресс-конференции в Токио министр обороны Японии Нобуо Киси.

«Расчеты показывают, что дальность может составить более 15 тыс. км в зависимости от веса боеголовки. Таким образом в радиус [действия] попадает вся территория США, включая Восточное побережье», — сказал он.