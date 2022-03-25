Шрёдер назвал ситуацию на Украине следствием «политического провала»

10:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Бывший федеральный канцлер Германии Герхард Шрёдер (занимал пост в 1998–2005 годах) считает нынешнюю ситуацию на Украине результатом политических ошибок, сделанных после падения Берлинской стены. Такое мнение он высказал в четверг во время выступления в турецком городе Картепе.

«Мы еще не создали архитектуру безопасности, которая бы учитывала изменившуюся ситуацию после падения Берлинской стены», — приводит его слова издание «Вельт». «И война на Украине является следствием этого политического провала», — считает Шрёдер.

Экс-канцлер считает, что Европа в дальнейшем расширит свои оборонные способности. «Европа должна взять больше ответственности за собственную безопасность — как в ЕС, так и в НАТО», — сказал Шрёдер. «Но при этом Европа должна концентрироваться не только исключительно на военной сфере», — полагает он.