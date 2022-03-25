Лидеры ЕС изучают возможность ограничения цены импорта газа из России
10:05 25.03.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Лидеры ЕС изучают возможности «газовых санкций» в отношении России, однако не только в отношении ограничения объемов поставок, но и в отношении цен. Об этом заявил в пятницу премьер Бельгии Александер Де Кроо по итогам первого дня саммита ЕС.
«Лидеры ЕС продолжат обсуждать в пятницу возможность ограничения доходов России от экспорта газа. Мы можем обсуждать ограничении закупаемых объемов, а можем также говорить об ограничениях цен», — сказал он.
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