Лидеры ЕС изучают возможность ограничения цены импорта газа из России

10:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Лидеры ЕС изучают возможности «газовых санкций» в отношении России, однако не только в отношении ограничения объемов поставок, но и в отношении цен. Об этом заявил в пятницу премьер Бельгии Александер Де Кроо по итогам первого дня саммита ЕС.

«Лидеры ЕС продолжат обсуждать в пятницу возможность ограничения доходов России от экспорта газа. Мы можем обсуждать ограничении закупаемых объемов, а можем также говорить об ограничениях цен», — сказал он.