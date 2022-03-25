ВС РФ «Калибрами» уничтожили топливную базу под Киевом

11:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

ВС РФ крылатыми ракетами морского базирования «Калибр» нанесли удар по топливной базе в населенном пункте Калиновка под Киевом. Об этом сообщил журналистам в пятницу официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

«Вечером 24 марта высокоточными крылатыми ракетами морского базирования „Калибр“ нанесен удар по базе горючего в населенном пункте Калиновка под Киевом. Уничтожена крупнейшая из оставшихся у Вооруженных сил Украины топливных баз, с которой осуществлялось снабжение горючим воинских частей в центральной части страны», — заявил Конашенков.